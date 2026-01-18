Возрастное ограничение 18+
В Кушве ввели режим «повышенной готовности» из-за аварии в котельной
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за аварийного выхода из строя одного из котлов в Кушве власти ввели режим «повышенной готовности» для органов управления и сил предупреждения и ликвидации ЧП.
Он будет действовать с 21 по 26 января, сообщил на своей странице глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.
Слепухин рассказал, что в минувший вторник, 20 января, в 19.00 в домах в районе улиц Уральская, Рабочая отключилось отопление. Причиной стал прорыв сразу 11 труб внутри второго котла. В связи с этим в Кушву из Нижнего Тагила приехала аварийная бригада инженеров-наладчиков, чтобы настроить первый котёл.
Глава округа также объяснил, что температуру нельзя повысить мгновенно из-за того, что пуск резкий скачок температуры в остывших сетях может привести к массовым порывам на городских магистралях.
