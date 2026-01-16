На Эльмаше погибла не дождавшаяся от людей помощи раненная собака

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге, на территории ЖК «Калиновский», произошла трагедия, которой можно было избежать, если бы не равнодушие людей. Здесь в подъезде одного из домов умерла раненная собака, которая пришла к жителям за помощью.Местная жительница, обнаружившая животное, сразу же попыталась организовать помощь. Она написала о происшествии в общий чат жильцов своего дома, однако никто из соседей не откликнулся на её призыв. Не найдя поддержки у окружающих, женщина обратилась в ближайшую ветеринарную клинику. К её удивлению, и там ей отказали в экстренном приёме, сославшись на то, что животное бездомное. Врачи порекомендовали обратиться в государственную ветслужбу. Но ветстанция открывалась только утром и животное погибло без своевременного вмешательства специалистов.К слову, женщине, пытавшейся спасти хвостатую бродяжку, всё же удалось найти таких же сердобольных людей. Но было уже поздно — собака истекла кровью. Эта печальная история была обнародована в социальных сетях. Есть надежда, что узнавшие про эту историю, в похожей ситуации не станут проявлять безразличие или надеяться на то, что животному поможет кто-то другой. Это особенно важно сейчас, когда на улице стоит глубоко минусовая погода и бродячим животным выживать труднее, чем обычно. Мероприятие для возрастной категории 18+