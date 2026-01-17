Возрастное ограничение 18+
Два человека пострадали при пожарах в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области произошло 13 пожаров, два из которых – с пострадавшими, сообщили в МЧС региона.
Один из пожаров вспыхнул в селе Знаменское на улице Ленина, где загорелся частный жилой дом. Площадь пожара составила 178 квадратных метров. На тушение 13 огнеборцам и трём единицам техники потребовалась 121 минута. В результате пострадал мужчина – его госпитализировали в больницу. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.
Второй пожар произошёл в Краснотурьинске на улице Сосьвинской. Там также горел частный жилой дом. Площадь возгорания составила 100 «квадратов», на ликвидацию которого у 11 специалистов МЧС и трёх единиц техники потребовалось 195 минут. В результате ЧП пострадала женщина. Причину возгорания ещё устанавливают. Мероприятие для возрастной категории 18+
Один из пожаров вспыхнул в селе Знаменское на улице Ленина, где загорелся частный жилой дом. Площадь пожара составила 178 квадратных метров. На тушение 13 огнеборцам и трём единицам техники потребовалась 121 минута. В результате пострадал мужчина – его госпитализировали в больницу. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.
Второй пожар произошёл в Краснотурьинске на улице Сосьвинской. Там также горел частный жилой дом. Площадь возгорания составила 100 «квадратов», на ликвидацию которого у 11 специалистов МЧС и трёх единиц техники потребовалось 195 минут. В результате ЧП пострадала женщина. Причину возгорания ещё устанавливают. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области за сутки потушили 23 пожара, в селе Мраморское обнаружили погибшую
17 января 2026
17 января 2026
Человек погиб при пожаре в свердловском посёлке Растущий
14 января 2026
14 января 2026
Человек погиб при пожаре в свердловской деревине Контуганово
15 января 2026
15 января 2026