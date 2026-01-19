Возрастное ограничение 18+
Три грузовика столкнулись в смертельном ДТП в Камышловском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувший понедельник, 19 января, на 144-м километре трассы Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» в Камышловском районе столкнулись три грузовика.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, на трассе столкнулись Peugeot Boxer, Sany и MAN. В результате ДТП погиб водитель грузовика MAN.
Обстоятельства аварии ещё выясняются.
Из-за аварии движение на трассе было организовано по одной полосе. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, на трассе столкнулись Peugeot Boxer, Sany и MAN. В результате ДТП погиб водитель грузовика MAN.
Обстоятельства аварии ещё выясняются.
«Для проведения всех необходимых мероприятий на место ДТП прибыли экипажи ДПС, следственно-оперативная группа и другие службы. По факту ДТП проводится расследование»,
– сказали в управлении.
Из-за аварии движение на трассе было организовано по одной полосе. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Переутомление привело к смерти на свердловской трассе
13 января 2026
13 января 2026