Прокуратура контролирует расследование ДТП с пострадавшим годовалым ребенком в Верхней Пышме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Годовалый малыш пострадал сегодня, 19 января, в результате столкновения двух машин. Младенец находился в одной из этих «встретившихся» на дороге под Верхней Пышмой иномарок.Авария с участием двух легковых автомобилей произошла днём, примерно в 14.00, на автодороге в сторону Невьянска. По предварительным данным, 30-летняя водитель автомобиля «Шкода Фабия» выбрала небезопасную скорость, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там её автомобиль столкнулся с «Фольксваген Гольф» под управлением 71-летнего мужчины.В машине у молодой женщины находился её годовалый ребёнок. Несмотря на то, что малыш был пристёгнут в детском удерживающем устройстве, он получил травмы различной степени тяжести. Ребёнок вместе с матерью был экстренно госпитализирован. Обоим оказывается вся необходимая медицинская помощь.Прокуратура города Верхняя Пышма взяла на особый контроль расследование этого дорожно-транспортного происшествия. Надзорное ведомство даст оценку законности всех процессуальных решений, которые примут сотрудники полиции в ходе расследования этого дела. При выявлении нарушений законодательства будет принят комплекс мер прокурорского реагирования для защиты прав пострадавших и привлечения виновных к ответственности. Мероприятие для возрастной категории 18+