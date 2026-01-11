Два ДТП с пассажирскими автобусами произошли в Свердловской области во время снегопада

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области 19 января произошли сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирских автобусов. Обе аварии произошли в условиях сильного снегопада, по фактам ДТП Госавтоинспекция проводит проверки.Как сообщили в управлении Госавтоинспекции по Свердловской области, первое происшествие произошло около 10:50 в Березовском на улице Кирова. Автобус ПАЗ, следовавший по межмуниципальному маршруту № 120 «поселок Октябрьский – Березовский – Екатеринбург», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, после чего задел легковой автомобиль «Лада». В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Десять пассажиров автобуса не пострадали.Второе ДТП произошло около 12:00 на 201-м километре автодороги «Екатеринбург – Тюмень» в Талицком районе. Автобус Yutong, выполнявший рейс по маршруту № 766 «Екатеринбург – Талица», врезался в дорожное ограждение. В салоне находились четыре пассажира, пострадавших нет.По обоим фактам сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки и устанавливают обстоятельства произошедших аварий.В ведомстве напомнили водителям о необходимости снижать скорость, увеличивать дистанцию и соблюдать особую осторожность при движении в условиях снегопада и гололедицы. Мероприятие для возрастной категории 18+