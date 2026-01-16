Полицейские Серова не дали водителю замёрзнуть посреди загородной трассы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Обрушившиеся на Урал морозы создали дополнительные риски для водителей, особенно для тех из них, кто завершает продолжительные поездки между городами. В частности, есть опасность замёрзнуть в сломавшейся или израсходовавшей топливо машине.Такая беда едва не случилась с двумя мужчинами, которые в сорокаградусный мороз ехали из Серова в Екатеринбург за рулём «Газели». В какой-то момент топливная система автомобиля отказала из-за низкой температуры «за бортом», и машина остановилась.К счастью для водителя, остановившуюся на 333 километре трассы Екатеринбург — Серов «Газель» обнаружил экипаж ДПС из Серова. Инспекторы Дмитрий Лавин и Никита Овчинников, понимая опасность переохлаждения, предложили водителю помощь. Они пригласили его в тёплый салон патрульного автомобиля, где он смог согреться и безопасно дождаться своего напарника, который отправился искать техпомощь.После того как двигатель удалось завести, экипаж ДПС не оставил водителей и сопроводили «Газель» до безопасного места. Только убедившись, что угроза миновала, полицейские завершили сопровождение.В областной Госавтоинспекции подчеркнули, что в суровых погодных условиях задача сотрудников — не только контроль, но и оперативная помощь попавшим в беду участникам дорожного движения, как в описанном случае.