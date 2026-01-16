Возрастное ограничение 18+
Оперативники свердловского ГУФСИН спасли водителя, попавшего в серьёзное ДТП в мороз
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Оперативники свердловского ГУФСИН, невольно ставшие очевидцами серьёзного ДТП во время оперативно-розыскных мероприятий в Алапаевске, спасли водителя.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФСИН, они ехали позади внедорожника, как он вдруг перевернулся.
На улице в этот момент было около -30°C. Оперативники достали водителя из поврежденного автомобиля, и, оказав первую помощь, дождались скорую, чтобы передать его врачам.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФСИН, они ехали позади внедорожника, как он вдруг перевернулся.
«Доехав до него, оперативники остановились, и несмотря на потенциальную опасность – над машиной вились испарения, и было неясно, дым ли это от возгорания или пар от растаявшего снега – сотрудники УИС приступили к оказанию помощи»,
– рассказали в пресс-службе.
На улице в этот момент было около -30°C. Оперативники достали водителя из поврежденного автомобиля, и, оказав первую помощь, дождались скорую, чтобы передать его врачам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Невписавшегося в поворот водителя грузовика будут судить за гибель пешехода в Екатеринбурге
15 января 2026
15 января 2026