Оперативники свердловского ГУФСИН спасли водителя, попавшего в серьёзное ДТП в мороз





– рассказали в пресс-службе. «Доехав до него, оперативники остановились, и несмотря на потенциальную опасность – над машиной вились испарения, и было неясно, дым ли это от возгорания или пар от растаявшего снега – сотрудники УИС приступили к оказанию помощи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Оперативники свердловского ГУФСИН, невольно ставшие очевидцами серьёзного ДТП во время оперативно-розыскных мероприятий в Алапаевске, спасли водителя.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФСИН, они ехали позади внедорожника, как он вдруг перевернулся.На улице в этот момент было около -30°C. Оперативники достали водителя из поврежденного автомобиля, и, оказав первую помощь, дождались скорую, чтобы передать его врачам.