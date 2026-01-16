Возрастное ограничение 18+
Работника предприятия признали виновным в смерти коллеги в Нижнем Тагиле
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле вынесли приговор газовщику доменной печи АО «ЕВРАЗ НТМК». Суд признал его виновным в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем тяжкий вред здоровью и смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ).
Согласно материалам дела, 10 сентября 2024 года осуждённый вместе с бригадой из четырёх человек выполнял пробный пуск установки для подачи природного газа в смеси с кислородом в доменную печь (далее — УГКС). Он должен был по заданию членов бригады отдавать команды с пульта управления, но в какой-то момент отдал команду без задания, не проверив, в каком состоянии находятся ручные затворы. Это привело к скоплению взрывоопасного газа и последующему возгоранию.
В результате ЧП один из членов бригады погиб, другой получил травмы, ещё один – серьёзные ожоги, которые квалифицированы как тяжкий вред, рассказали в областной прокуратуре.
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил виновному в качестве наказания 3 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства и лишил его права работать на опасных производственных объектах на 2 года.
