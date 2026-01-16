Возрастное ограничение 18+
Прокуратура начала проверку из-за отключения холодной воды в трёх арамильских домах
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Прокуратура начала проверку из-за ЧП на сетях водоснабжения в Арамили, которое привело к отключению холодной воды в трёх многоквартирных домах на улице Щорса.
ЧП произошло накануне вечером. На сегодня запланированы ремонтно-восстановительные работы. Для жильцов домов, в которых пропало холодное водоснабжение, организован подвоз воды. Известно, что там проживает более 600 человек.
Сейчас прокуратура намерена оценить исполнение требований законодательства о водоснабжении населения администрацией городского округа и АО «Водоканал Свердловской области», которому указанные сети были переданы для обслуживания.
ЧП произошло накануне вечером. На сегодня запланированы ремонтно-восстановительные работы. Для жильцов домов, в которых пропало холодное водоснабжение, организован подвоз воды. Известно, что там проживает более 600 человек.
Сейчас прокуратура намерена оценить исполнение требований законодательства о водоснабжении населения администрацией городского округа и АО «Водоканал Свердловской области», которому указанные сети были переданы для обслуживания.
«Также будет проверено исполнение требований концессионного соглашения, своевременности проведения мероприятий по замене и обслуживанию сетей, а также рассмотрен вопрос о перерасчете жителям стоимости услуг водоснабжения за указанный период»,
– добавили в прокуратуре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Кушве без тепла остались почти 11 тысяч человек
11 января 2026
11 января 2026
В Свердловской области у электрички вагон сошел с рельсов
07 января 2026
07 января 2026