Отца из Шалинского района признали виновным в смерти двухмесячного малыша во время сна
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Шалинском районе Свердловской области вынесли приговор отцу, который не уследил за двухмесячным малышом во время сна.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловского области, в июне 2025 года мужчина положил своего сына на подушку, покормил, после чего лег рядом и уснул. Во время сна ребёнок перевернулся, уткнулся лицом в постель и задохнулся.
На отца возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В суде он полностью признал свою вину.
Шалинский районный суд учёл, что у мужчины на иждивении остались ещё двое малолетних детей, и назначил ему в качестве наказания 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы. Ходатайство матери погибшего ребёнка о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон судья оставил без удовлетворения.
Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.
«Суд отметил, что примирение с потерпевшей в данном случае, не устраняет вред, нанесенный основному объекту преступления – погибшему ребенку»,
– сообщили в пресс-службе.
