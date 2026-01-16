Возрастное ограничение 18+
Вблизи Серова съехал в кювет грузовик с пропаном
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 347-м километре автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», в районе Серова, съехал в кювет грузовик с пропаном.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, по предварительной версии, 52-летний водитель не справился с управлением при выполнении манёвра. В результате машина съехала в кювет. Из-за инцидента экипажи ДПС временно перекрывали дорогу.
Сейчас движение восстановлено.
Известно, что грузовик ехал из Ханты-Мансийского автономного округа в сторону Екатеринбурга.
«В результате происшествия водитель не пострадал. Угрозы жизни и здоровью людей, а также угрозы взрыва или иных последствий нет»,
– сказали в управлении.
