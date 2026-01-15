Возрастное ограничение 18+
Три пожара с трагическим исходом случились в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Главное управление МЧС по Свердловской области сообщает о трёх пожарах с погибшими, зарегистрированных за последние сутки.
Всего за последний день спасатели выезжали на тушение 17 пожаров, вспыхнувших в жилом секторе, из них три оказались с трагическим исходом. Одно из таких ЧП произошло в Красноуфимске на улице Шевченко, где вследствие возгорания в бане погиб один человек. Вторая трагедия произошла в деревне Шиловка на улице Зари – при пожаре в частном доме погиб человек. Третье возгорание, унёсшее жизнь человека, произошло в Верхней Пышме на улице Сапожникова: на третьем этаже 15-этажного дома загорелась квартира.
«По данным дознавателей во всех случаях жилье не было оборудовано пожарным извещателем, который мог вовремя оповестить хозяев о возгорании»,
– отметили в МЧС.
