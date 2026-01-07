Возрастное ограничение 18+
Электричка «Кыштым – Екатеринбург» два часа простояла без света и отопления
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пассажиры электропоезда «Кыштым – Екатеринбург» сообщили, что они около двух часов простояли посреди пути без света и отопления.
По данным телеграм-канала «Свет Екатеринбург», поезд выехал в 20.42, и уже в 23.23 должен был быть в уральской столице, но приехал только в 01.30. По словам пассажиров, около двух часов электричка оставалась без света и отопления.
Уральская транспортная прокуратура уже начала проверку.
«Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, защите прав потребителей при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом»,
– говорится в сообщении ведомства.
