Жителя Лесного будут судить за уничтожение имущества при пожаре из-за самодельной печи
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В ЗАТО Лесной будут судить 36-летнего местного жителя, обвиняемого в уничтожении чужого имущества в результате пожара из-за самодельной печи.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в октябре 2024 года поставил в своём гараже самодельную печь для отопления, которая не имела противопожарной разделки. Впоследствии утром 4 ноября 2024 года произошёл пожар, который уничтожил не только гараж, в котором стояла печь, но и соседние. Общий ущерб составил 755 тысяч рублей.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества, в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности).
Рассматривать дело будет мировой судья судебного участка №3 Лесного.
