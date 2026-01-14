Возрастное ограничение 18+
Стая собак напала на женщину в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле стая бездомных собак напала на женщину, которая заступилась за школьницу.
Как рассказал в телеграм-канале «Инциднт Нижний Тагил» супруг пострадавшей женщины, увидев, что животные проявляют агрессию в сторону ребёнка, она поспешила вмешаться в ситуацию, и тогда собаки переключились на неё. По его словам, они порвали ей куртку. Спас женщину незнакомец, который неподалёку чистил машину от снега. Ему удалось прогнать животных.
Сообщается, что напавшие собаки чипированы. Пострадавшая заметила на их ушах бирки.
Ситуацией уже заинтересовался председатель СК. Он затребовал доклад о ситуации с отловом бездомных собак в Нижнем Тагиле. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).
