Переутомление привело к смерти на свердловской трассе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне на 35-м километре трассы «Ревда – Дегтярск – Курганово», в Полевском районе, произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Есть погибший.
Как рассказали Вечерним ведомостям в управлении ГИБДД по Свердловской области, на трассе столкнулись Ford Focus, Mitsubishi Outlander, «ВАЗ-2113» и Fiat Albea. На месте аварии погиб 40-летний водитель Fiat. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Outlander. Затем в Fiat врезался «ВАЗ», а в «ВАЗ» въехал Ford, не сумев избежать столкновения.
Со слов родственников погибшего водителя, он был сильно переутомлён из-за того, что совмещал работу и подготовку к защите диплома.
«Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления транспортным средством в состоянии утомления. Физическое и эмоциональное истощение снижает концентрацию внимания и скорость реакции, создавая угрозу безопасности на дороге, сравнимую с управлением в состоянии опьянения»,
– подчеркнули в УГИБДД.
