Возрастное ограничение 18+
СК возбудил уголовное дело из-за ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) в связи с ДТП на улице Крауля в Екатеринбурге, где водитель автобуса № 49 «Мега – ЖБИ» врезался в фонарный столб.
По предварительным данным, водитель почувствовал недомогание и потерял контроль над управлением. В результате происшествия пострадал водитель и семь пассажиров: женщины 74, 64, 44 и 54 лет, девушки 19 и 24 лет и 18-летний юноша.
Известно, что водителю 49 лет, а его водительский стаж составляет 22 года. К административной ответственности привлекался шесть раз.
По предварительным данным, водитель почувствовал недомогание и потерял контроль над управлением. В результате происшествия пострадал водитель и семь пассажиров: женщины 74, 64, 44 и 54 лет, девушки 19 и 24 лет и 18-летний юноша.
«У водителя автобуса медики диагностировали инсульт и различные травмы головы, после проведённого обследования его выписали для дальнейшего амбулаторного лечения»,
– сообщили в городской ГИБДД.
Известно, что водителю 49 лет, а его водительский стаж составляет 22 года. К административной ответственности привлекался шесть раз.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пассажирский автобус в Екатеринбурге врезался в опору из-за плохого самочувствия водителя
11 января 2026
11 января 2026
В Екатеринбурге поезд насмерть сбил женщину
09 января 2026
09 января 2026