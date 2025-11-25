Возрастное ограничение 18+
На Уралмаше произошло ДТП с участием двух машин и пешехода
Фото: Инцидент Екатеринбург / t.me/incekb
В Екатеринбурге на перекрёстке улицы Машиностроителей с Черниговским переулком столкнулись два автомобиля.
На место происшествия приехала реанимация. По данным издания «Инцидент Екатеринбург», в ДТП пострадала девушка, стоявшая у светофора на углу дома по улице Машиностроителей, 20. Предположительно, после столкновения один из автомобилей выехал на тротуар и сбил её.
В ГИБДД аварию ещё не комментировали.
