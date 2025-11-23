Возрастное ограничение 18+
Человек погиб при пожаре под Екатеринбургом
Фото: Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области потушили 14 пожаров, один из которых, к сожалению, закончился трагически.
Как сообщили в официальном канале регионального управления МЧС, при пожаре под Екатеринбургом в посёлке Исток на Кадровом переулке, где горели хозяйственные постройки, нашли тело мужчины. Причины возгорания пока неизвестны.
Площадь пожара составила 23 квадратных метра, с ним восемь огнеборцев и две единицы техники справились за 27 минут.
Как сообщили в официальном канале регионального управления МЧС, при пожаре под Екатеринбургом в посёлке Исток на Кадровом переулке, где горели хозяйственные постройки, нашли тело мужчины. Причины возгорания пока неизвестны.
Площадь пожара составила 23 квадратных метра, с ним восемь огнеборцев и две единицы техники справились за 27 минут.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию