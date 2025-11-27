Возрастное ограничение 18+
Из Верхнесергинского водохранилища достали труп мужчины
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Верхних Сергах на акватории Верхнесергинского водохранилища обнаружили тело мужчины.
Как сообщили в главном управлении МЧС по Свердловской области, тело уже извлекли из воды. Сейчас на месте проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Другие детали трагедии пока неизвестны.
Напомним, в Екатеринбурге под лёд провалился десятилетний мальчик. К счастью, ребёнка спасли.
