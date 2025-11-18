Возрастное ограничение 18+
Взявшего женщину в заложники дебошира из Первоуральска поместили в СИЗО
Фото: Первоуральский городской суд
Сегодня Первоуральский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Фахретдинова А.А., который в минувший понедельник взял женщину в заложники и угрожал взорвать дом.
Напомним, на него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ – «Незаконное лишение свободы».
Как уточнили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, произошедшее также квалифицировали по пункту «г» – «незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Согласно материалам дела, заложницей оказалась сожительница мужчины.
По решению суда обвиняемого поместили под стражу на два месяца – до 17 января 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.
