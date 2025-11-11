Возрастное ограничение 18+
После взятия неадекватом женщины в заложники в Первоуральске возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вчера вечером в многоквартирном доме на улице Малышева в Первоуральске мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, взял в заложники женщину и, как сообщалось в СМИ, угрожал взорвать дом.
Ближе к полуночи мужчину задержали. Для помощи в нейтрализации из областного главка полиции выезжала группа оперуполномоченных под руководством заместителя начальника полиции Владимира Молодцова. Также на месте работали бойцы СОБР и ОМОН. Об этом Вечерним ведомостям сообщил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Он также рассказал, что на место также вызвали мать мужчины, чтобы она убедила сына сдаться силовикам.
По данным Горелых, задержанному 52 года, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности по статьям о причинении вреда здоровью, грабеже и разбое.
По факту случившегося следственным отделом Первоуральска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), сообщили в СУ СКР по Свердловской области. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение и поместить под стражу.
«Никто от его противоправных действий, к счастью, не пострадал. Арсеналов огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, как писали некоторые телеграм-каналы и СМИ, при нём не оказалось»,
– рассказал Валерий Горелых.
