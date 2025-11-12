Возрастное ограничение 18+
Глава СК затребовал доклад по делу о взятии женщины в заложники в Первоуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК затребовал доклад о произошедшем минувшим вечером в Первоуральске, где неадекватный мужчина взял в заложники женщину и угрожал взорвать дом.
Напомним, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).
«Отмечается, что во время совершения противоправных действий мужчина создал угрозу жизни и здоровью пострадавшей. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
