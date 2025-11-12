Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге следователи проверяют сообщения о нападениях бродячих собак в Академическом районе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге жители Академического района сообщают о стае собак, которая обитает возле детского сада и школы. По данным СМИ, горожане жалуются, что животные нападают на прохожих. В публикациях отмечается, что один из последних инцидентов касается нападения на ребёнка. Жители района пишут, что из-за бродячих собак опасаются выходить на улицу и выгуливать своих животных.
Следственные органы СК России по Свердловской области расследуют уголовное дело по статье 293 УК РФ, которая предусматривает ответственность за халатность.
Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
