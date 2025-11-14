Возрастное ограничение 18+
Угодившую под трамвай девочку госпитализировали в ДГКБ №9 Екатеринбурга
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Девочку, которую сегодня в Екатеринбурге сбил трамвай возле остановки «Дружининская», госпитализировали. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Авария произошла в 07.25. Бабушка пострадавшей школьницы в разговоре с сотрудниками ГИБДД пояснила, что её внучка стала перебегать дорогу в неположенном месте, побоявшись опоздать в школу.
По словам водителя трамвая, 46-летней женщины, она не заметила ребёнка, выбежавшего на трамвайные пути.
«В результате ДТП пострадала 11-летняя девочка-пешеход, которая с различными травмами госпитализирована в детскую больницу № 9»,
– говорится в сообщении управления.
