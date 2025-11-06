Возрастное ограничение 18+
Трамвай сбил девочку возле остановки «Дружининская» в Екатеринбурге
Фото: «Злой Екатеринбург» / t.me/zloy_ekb
Сегодня утром в Екатеринбурге на Старой Сортировке трамвай, курсирующий по десятому маршруту, сбил девочку.
Телеграм-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев, сообщил, что ЧП произошло возле остановки «Дружининская». На место происшествия приехали сотрудники ДПС и бригада скорой медицинской помощи.
Изданию Е1.ru в городской ГИБДД рассказали, что под трамвай угодила школьница. К счастью, она жива. По данным ресурса, девочка переходила дорогу в неположенном месте.
