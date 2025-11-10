Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о смерти лаборантки медсанчасти под Асбестом после обмана мошенников
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что под Асбестом, недалеко от базы отдыха «Бодрость», нашли мёртвой 37-летнюю лаборантку медсанчасти.
По данным Е1.ru, женщина стала жертвой мошенников и, когда осознала это, свела счёты с жизнью. Её мама рассказала, что женщина продала всё своё имущество, набрала кредитов и перевела все деньги на «безопасные счета».
Сообщается, что у погибшей остался 14-летний сын. Подростка забрал к себе отец, с которым женщина была в разводе.
В СК отказались комментировать трагедию, пишет издание.
