Возрастное ограничение 18+
Прокуратура проверяет Сысертскую кадетскую школу после сообщений об отравлении
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку после сообщений в СМИ об отравлении в кадетской школе.
Сейчас сотрудники прокуратуры проверяют документы по организации питания, в том числе касающиеся закупки продуктов.
«По предварительным данным, за медицинской помощью с жалобами на ухудшение состояния здоровья, в том числе рвоту и недомогание, обратилось несколько учащихся»,
– говорится в сообщении ведомства.
Сейчас сотрудники прокуратуры проверяют документы по организации питания, в том числе касающиеся закупки продуктов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СМИ сообщают об отравлении в Сысертской кадетской школе
12 ноября 2025
12 ноября 2025
Четырёхлетняя девочка упала в открытый люк в Нижней Туре
04 ноября 2025
04 ноября 2025