СМИ сообщают об отравлении в Сысертской кадетской школе

14.53 Среда, 12 ноября 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в кадетской школе Сысерти двух учеников десятого класса увезли в ДГКБ №9 после обеда в столовой.

Е1.ru пишет, ссылаясь на родителей одного из воспитанников школы, что это случилось на этой неделе. Всех остальных, как сообщается, перевели на дистанционное обучение, объяснив принятые меры неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Ресурс также сообщает, что в Роспотребнадзоре информацию об отравлении подтвердили, но уточнили, что, по их данным, заболел только один ученик.

