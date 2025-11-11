Возрастное ограничение 18+

Бастрыкин затребовал доклад по случаю с нападением собак на школьницу в Нижнем Тагиле

10.47 Среда, 12 ноября 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по поводу инцидента в Нижнем Тагиле, где на школьницу напала стая собак.

Напомним, это произошло 7 ноября утром, когда девочка шла в школу. Спас ребёнка от собак прохожий.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,

– говорится в сообщении Следкома.


По данному факту возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ – «Халатность».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
На 100-м году ушла из жизни создательница Литературного квартала Лидия Худякова

Благодаря ней в Екатеринбурге появились Дом актёра, Дом кино, театральный институт и даже трамвайная ветка
