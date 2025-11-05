Возрастное ограничение 18+
Стая собак напала на школьницу в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В минувшую пятницу, 7 ноября, около 07.40 в Нижнем Тагиле на улице Высокогорской стая собак напала на девочку, которая шла в школу. Ребёнка спас прохожий.
Лай собак и крики школьницы записала камера у подъезда. Запись опубликовали накануне в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил».
По словам мамы девочки, когда её дочь проходила мимо дома №31, на неё из второго подъезда выскочила стая собак. Спасло то, что рядом оказался мужчина, который заступился за ребёнка. Однако травм избежать не удалось. Сообщается, что школьнице пришлось обратиться к хирургу и сделать укол от бешенства.
В сложившейся ситуации женщина винит местных жителей, которые якобы устроили лежанки для бездомных собак в подъезде.
Лай собак и крики школьницы записала камера у подъезда. Запись опубликовали накануне в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил».
По словам мамы девочки, когда её дочь проходила мимо дома №31, на неё из второго подъезда выскочила стая собак. Спасло то, что рядом оказался мужчина, который заступился за ребёнка. Однако травм избежать не удалось. Сообщается, что школьнице пришлось обратиться к хирургу и сделать укол от бешенства.
В сложившейся ситуации женщина винит местных жителей, которые якобы устроили лежанки для бездомных собак в подъезде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Разбойнику из нижнетагильской «Монетки» дали срок
05 ноября 2025
05 ноября 2025