Возрастное ограничение 18+

Экс-директора среднеуральского канализационного хозяйства будут судить за смерть двух работников

17.19 Вторник, 11 ноября 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Верхней Пышме будут судить бывшего директора МУП «Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство». Его обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух работников (часть 3 статьи 293 УК РФ).

По версии следствия, в июне 2022 года он принял на работу начальника производственно-технического отдела, который не имел необходимого образования и компетенций. Также по его приказу другой сотрудник предприятия стал совмещать свою работу с должностью начальника участка очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, который также не обладал нужными навыками. Кроме того, обвиняемый не контролировал соблюдение требований охраны труда.

Несмотря на отсутствие нужных компетенций у работников, им были поручены еженедельные работы по чистке технологического оборудования очистных сооружений. Так, 25 августа 2022 года слесарь-ремонтник и два оператора, так не пройдя обучения и проверку знаний и не получив необходимые средства индивидуальной защиты, приступили к работам в помещении иловой насосной станции, где надышались ядовитыми парами.

«Не имея возможности проверить помещение на загазованность воздушной среды, а также оперативно отреагировать и принять меры к самосохранению, они вдохнули залповые выбросы органических бытовых и промышленных отходов, сточных вод и газовой смеси с выраженным сниженным содержанием или отсутствием кислорода, что повлекло возникновение у двоих пострадавших асфиксии, в результате которой они потеряли сознание и упали вниз на металлическую площадку приямка»,

рассказали в прокуратуре области.


Одна из пострадавших при падении сильно ударилась головой и получила скальпированную рану лобно-височной области. Помочь коллегам попытался слесарь-ремонтник, но, стоило ему приблизиться, он тоже вдохнул ядовитые пары и потерял сознание.

Их без сознания через непродолжительное время обнаружили другие работники предприятия и вызвали скорую помощь. Уже прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть слесаря и женщины-оператора. Вторую женщину-оператора удалось спасти.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд, сообщили в ведомстве.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге директора турагентства обвиняют в мошенничестве на 1,3 млн рублей
06 ноября 2025
В Екатеринбурге начали судить репортёров «Прекрасной России»
05 ноября 2025
Житель Серова ответит перед судом за гибель собаки по кличке Микки
07 ноября 2025
С экс-директора Института физкультуры УрФУ взыскали 12,8 млн рублей за мошенничество
10 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

МАК спустя шесть лет опубликовал отчёт о посадке самолёта «Уральских авиалиний» на кукурузном поле

Не все действия экипажа комиссия сочла правильными
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:38 Жительница Серова врала бывшему любовнику о ребёнке ради денег
17:19 Экс-директора среднеуральского канализационного хозяйства будут судить за смерть двух работников
16:21 Эксперты рассказали, можно ли покупать авто после ДТП
15:41 Суд определит судьбу «положенца» Марселя Гасанова 20 ноября
15:07 Екатеринбуржцев предупреждают о перекрытиях ради антитеррористических учений
14:09 В Екатеринбурге устроившему резню на улице Бородина директору магазина предъявили обвинение
13:20 Впервые за семь лет Североуральск получил паспорт готовности к отопительному сезону
13:04 За покушение на посредничество во взяточничестве осудили бывшего опера в Екатеринбурге
12:23 Человека в балаклаве подозревают в причастности к пожару на Уралмаше
12:02 СМИ: рассмотрение апелляции Вероники Наумовой отложили
11:05 Житель Каменска-Уральского взыскал с фитнес-клуба деньги за отсутствие горячей воды в душевых
10:46 В Екатеринбурге на 2-й Новосибирской спасли кота из кабель-канала
10:12 Житель Качканара накопил более 2,5 миллиона рублей долга по алиментам
09:21 Водоочистительная станция появилась в красноуфимской деревне
09:12 Стая собак напала на школьницу в Нижнем Тагиле
21:09 Под Асбестом в ДТП пострадали люди
20:50 Участники рынка рассказали о преимуществах партнерского маркетинга
20:36 Несмотря на поддержку Михалкова и «Русской общины» суд оставил приговор екатеринбургскому учителю без измененй
19:52 Автотранспорт между Екатеринбургом и Тюменью во вторник поедет реверсивно
19:21 За некачественный корм для собак Уральской таможни с поставщика спросили через суд
18:58 Наставники Авито бесплатно делятся опытом через индивидуальные менторские сессии
18:49 О «космической» моде и её связи с «Аэлитой» поведают в Белинке
18:17 Воскресенье в Свердловской области было почти вдвое более «пылким», чем суббота
18:05 Редактор «Ура.ру» Аллаяров останется под стражей до 13 апреля
17:43 Фильмы Свердловской киностудии покажут в рамках Недели уральского кино
16:48 Эксперты рассказали о мощных DDoS-атаках на уральские госструктуры
Все новости Свердловской области
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
Все новости России и мира
17:38 Жительница Серова врала бывшему любовнику о ребёнке ради денег
17:19 Экс-директора среднеуральского канализационного хозяйства будут судить за смерть двух работников
16:21 Эксперты рассказали, можно ли покупать авто после ДТП
15:41 Суд определит судьбу «положенца» Марселя Гасанова 20 ноября
15:07 Екатеринбуржцев предупреждают о перекрытиях ради антитеррористических учений
14:09 В Екатеринбурге устроившему резню на улице Бородина директору магазина предъявили обвинение
13:20 Впервые за семь лет Североуральск получил паспорт готовности к отопительному сезону
13:04 За покушение на посредничество во взяточничестве осудили бывшего опера в Екатеринбурге
12:23 Человека в балаклаве подозревают в причастности к пожару на Уралмаше
12:02 СМИ: рассмотрение апелляции Вероники Наумовой отложили
11:05 Житель Каменска-Уральского взыскал с фитнес-клуба деньги за отсутствие горячей воды в душевых
10:46 В Екатеринбурге на 2-й Новосибирской спасли кота из кабель-канала
10:12 Житель Качканара накопил более 2,5 миллиона рублей долга по алиментам
09:21 Водоочистительная станция появилась в красноуфимской деревне
09:12 Стая собак напала на школьницу в Нижнем Тагиле
21:09 Под Асбестом в ДТП пострадали люди
20:50 Участники рынка рассказали о преимуществах партнерского маркетинга
20:36 Несмотря на поддержку Михалкова и «Русской общины» суд оставил приговор екатеринбургскому учителю без измененй
19:52 Автотранспорт между Екатеринбургом и Тюменью во вторник поедет реверсивно
19:21 За некачественный корм для собак Уральской таможни с поставщика спросили через суд
18:58 Наставники Авито бесплатно делятся опытом через индивидуальные менторские сессии
18:49 О «космической» моде и её связи с «Аэлитой» поведают в Белинке
18:17 Воскресенье в Свердловской области было почти вдвое более «пылким», чем суббота
18:05 Редактор «Ура.ру» Аллаяров останется под стражей до 13 апреля
17:43 Фильмы Свердловской киностудии покажут в рамках Недели уральского кино
16:48 Эксперты рассказали о мощных DDoS-атаках на уральские госструктуры
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK