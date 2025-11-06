Возрастное ограничение 18+
Экс-директора среднеуральского канализационного хозяйства будут судить за смерть двух работников
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме будут судить бывшего директора МУП «Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство». Его обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух работников (часть 3 статьи 293 УК РФ).
По версии следствия, в июне 2022 года он принял на работу начальника производственно-технического отдела, который не имел необходимого образования и компетенций. Также по его приказу другой сотрудник предприятия стал совмещать свою работу с должностью начальника участка очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, который также не обладал нужными навыками. Кроме того, обвиняемый не контролировал соблюдение требований охраны труда.
Несмотря на отсутствие нужных компетенций у работников, им были поручены еженедельные работы по чистке технологического оборудования очистных сооружений. Так, 25 августа 2022 года слесарь-ремонтник и два оператора, так не пройдя обучения и проверку знаний и не получив необходимые средства индивидуальной защиты, приступили к работам в помещении иловой насосной станции, где надышались ядовитыми парами.
Одна из пострадавших при падении сильно ударилась головой и получила скальпированную рану лобно-височной области. Помочь коллегам попытался слесарь-ремонтник, но, стоило ему приблизиться, он тоже вдохнул ядовитые пары и потерял сознание.
Их без сознания через непродолжительное время обнаружили другие работники предприятия и вызвали скорую помощь. Уже прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть слесаря и женщины-оператора. Вторую женщину-оператора удалось спасти.
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд, сообщили в ведомстве.
«Не имея возможности проверить помещение на загазованность воздушной среды, а также оперативно отреагировать и принять меры к самосохранению, они вдохнули залповые выбросы органических бытовых и промышленных отходов, сточных вод и газовой смеси с выраженным сниженным содержанием или отсутствием кислорода, что повлекло возникновение у двоих пострадавших асфиксии, в результате которой они потеряли сознание и упали вниз на металлическую площадку приямка», – рассказали в прокуратуре области.
– рассказали в прокуратуре области.
