Экс-директора среднеуральского канализационного хозяйства будут судить за смерть двух работников

«Не имея возможности проверить помещение на загазованность воздушной среды, а также оперативно отреагировать и принять меры к самосохранению, они вдохнули залповые выбросы органических бытовых и промышленных отходов, сточных вод и газовой смеси с выраженным сниженным содержанием или отсутствием кислорода, что повлекло возникновение у двоих пострадавших асфиксии, в результате которой они потеряли сознание и упали вниз на металлическую площадку приямка»,