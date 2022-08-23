На очистных сооружениях в Среднеуральске погибли двое рабочих
Происшествия
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Среднеуральске на очистных сооружениях погибли мужчина-слесарь и женщина-оператор. Они отравились парами скопившейся газовой смеси.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, 25 августа при работе на местных очистных сооружениях пострадали мужчина-слесарь и две женщины – операторы сооружений. В результате слесарь и одна женщина скончались на месте происшествия. Третью пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц).
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что инцидент произошел на территории водопроводного канализационного хозяйства во время опрессовки и чистки водосточно-канализационной системы. По предварительным данным, пострадавшие отравились парами скопившейся газовой смеси.
Среди погибших – житель Верхней Пышмы 1961 года рождения, и его коллега – жительница Среднеуральска 1987 года рождения. Еще одна местная жительница 1976 года рождения сейчас находится в реанимации ЦГБ № 1 Верхней Пышмы в состоянии комы.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, 25 августа при работе на местных очистных сооружениях пострадали мужчина-слесарь и две женщины – операторы сооружений. В результате слесарь и одна женщина скончались на месте происшествия. Третью пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц).
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что инцидент произошел на территории водопроводного канализационного хозяйства во время опрессовки и чистки водосточно-канализационной системы. По предварительным данным, пострадавшие отравились парами скопившейся газовой смеси.
Среди погибших – житель Верхней Пышмы 1961 года рождения, и его коллега – жительница Среднеуральска 1987 года рождения. Еще одна местная жительница 1976 года рождения сейчас находится в реанимации ЦГБ № 1 Верхней Пышмы в состоянии комы.
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