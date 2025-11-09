Возрастное ограничение 18+
Человека в балаклаве подозревают в причастности к пожару на Уралмаше
Кадр из видео: Е1.ru
В Екатеринбурге жильцы многоэтажного дома на Ломоносова, где, как изначально предполагалось, произошёл взрыв газа, просмотрели записи с камеры домофона и увидели человека в балаклаве. Теперь люди подозревают, что он может быть причастен к этому инциденту.
Напомним, от «хлопка» в доме выбило окна и загорелась квартира. На место ЧП выезжали специалисты МЧС. Они потушили пожар, после чего жилище осмотрели сотрудники газовой службы, которые сразу опровергли версию с утечкой бытового газа.
По данным издания Е1.ru, опубликовавшего видео, незадолго до происшествия в подъезд зашёл молодой человек в балаклаве, который ушёл сразу после «хлопка». Жильцы предполагают, что это может быть курьер, но от своих подозрений пока не отказываются.
Сообщается, что записи с камер сейчас изучают в полиции.
