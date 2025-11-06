Возрастное ограничение 18+

МЧС опровергло информацию о взрыве газа в квартире на Ломоносова в Екатеринбурге

14.56 Воскресенье, 9 ноября 2025
Фото: МЧС России по Свердловской области
Сегодня в 11.42 в Екатеринбурге загорелась квартира в жилом доме на улице Ломоносова. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров, горело домашнее имущество. Из здания эвакуировались 40 человек, пострадавших нет, после ликвидации пожара жильцы вернулись в квартиры, сообщили в МЧС России по Свердловской области.

Информация о хлопке газовоздушной смеси не подтвердилась, сотрудники газовой службы утечку газа не зафиксировали. Причина деформации оконных рам уточняется. На месте продолжают работать специалисты,

— написали в телеграм-канале МЧС

Ранее в E1.ru появилось видео, на котором слышны сильный шум и тряска дверей и окон, что вызвало предположения о взрыве.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
