СМИ: в Екатеринбурге директор магазина устроил резню, есть погибшая

В Екатеринбурге на Химмаше мужчина устроил резню, по сообщениям СМИ есть погибшие.По информации 66.ру, молодой человек убил своих знакомых, а затем начал кидаться с ножом на покупателей. Позже появилась информация об одной погибшей.Е1 пишет, что от рук мужчины погибла женщина-кассирша, еще три человека с ножевыми ранениями у врачей.Позже в полиции сообщили СМИ, что подозреваемый 27-летний мужчина задержан. Погибла женщина 1973 года рождения. Сообщается, что жертва была знакомой подозреваемого.