СМИ: в Екатеринбурге директор магазина устроил резню, есть погибшая

15.07 Понедельник, 10 ноября 2025
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Химмаше мужчина устроил резню, по сообщениям СМИ есть погибшие.

По информации 66.ру, молодой человек убил своих знакомых, а затем начал кидаться с ножом на покупателей. Позже появилась информация об одной погибшей.

Е1 пишет, что от рук мужчины погибла женщина-кассирша, еще три человека с ножевыми ранениями у врачей.

Позже в полиции сообщили СМИ, что подозреваемый 27-летний мужчина задержан. Погибла женщина 1973 года рождения. Сообщается, что жертва была знакомой подозреваемого.

МАК спустя шесть лет опубликовал отчёт о посадке самолёта «Уральских авиалиний» на кукурузном поле

Не все действия экипажа комиссия сочла правильными
