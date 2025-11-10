Возрастное ограничение 18+
СМИ: в Екатеринбурге директор магазина устроил резню, есть погибшая
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Химмаше мужчина устроил резню, по сообщениям СМИ есть погибшие.
По информации 66.ру, молодой человек убил своих знакомых, а затем начал кидаться с ножом на покупателей. Позже появилась информация об одной погибшей.
Е1 пишет, что от рук мужчины погибла женщина-кассирша, еще три человека с ножевыми ранениями у врачей.
Позже в полиции сообщили СМИ, что подозреваемый 27-летний мужчина задержан. Погибла женщина 1973 года рождения. Сообщается, что жертва была знакомой подозреваемого.
По информации 66.ру, молодой человек убил своих знакомых, а затем начал кидаться с ножом на покупателей. Позже появилась информация об одной погибшей.
Е1 пишет, что от рук мужчины погибла женщина-кассирша, еще три человека с ножевыми ранениями у врачей.
Позже в полиции сообщили СМИ, что подозреваемый 27-летний мужчина задержан. Погибла женщина 1973 года рождения. Сообщается, что жертва была знакомой подозреваемого.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СМИ сообщают о сломавшейся электричке под Екатеринбургом
06 ноября 2025
06 ноября 2025