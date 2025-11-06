Возрастное ограничение 18+
Сбившего девочку на Верх-Исетском бульваре в Екатеринбурге водителя нашли
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Водителя, который вчера утром сбил школьницу возле дома на Верх-Исетском бульваре, 25 в Екатеринбурге, нашли.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, лихачом оказался 24-летний житель Перми. Его пригласили в отделение ГИБДД, где он пояснил, что уехал с места ДТП из-за того, что испугался.
В отношении него составили материал по статьям 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходам») и по части 3 статьи 12.37 КоАП РФ («Неисполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности»). Также решается вопрос о возбуждении административных производств по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП») и по статье 12.24 КоАП РФ («Причинения вреда здоровью потерпевшего»).
Отметим, что упомянутая девочка не единственная, кого он сбил. Сегодня близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» опубликовал кадры с камеры дорожного видеонаблюдения, на которой попал момент ДТП. На нём видно, что водитель сбил двух человек.
«В ближайшее время он будет доставлен в суд для рассмотрения этого административного дела»,[/right]
[right]– сказали в пресс-группе.
