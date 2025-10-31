Госавтоинспекция Екатеринбурга ищет очевидцев ДТП на Верх-Исетском бульваре





– говорится в сообщении пресс-группы. «Госавтоинспекция Екатеринбурга просит всех, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, водителе или других обстоятельствах происшествия, сообщить по телефону 102 либо 02 или лично обратиться по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, дом 20»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД ищут тех, кто видел, как вчера утром на перекрёстке возле дома на Верх-Исетском бульваре, 25 сбили 11-летнюю девочку.Авария, о которой идёт речь, произошла примерно в 07.20. По предварительным данным, неустановленный водитель сбил школьницу, когда выезжал на улицу Мельникова. Девочка переходила дорогу на «зелёный». Сбив ребёнка, лихач скрылся, сообщили Вечерним ведомостям в городской ГАИ.В результате ДТП школьница получила травмы и была госпитализирована в ДГКБ №9.