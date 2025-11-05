Возрастное ограничение 18+
При пожаре в свердловском селе Кашино погибли мама с дочкой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В пожаре, вспыхнувшем 4 ноября в свердловском селе Кашино на улице Степана Разина, погибли мама с дочкой. Чудом уцелел отец семейства – пожарный с десятилетним стажем, пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на родственников уцелевшего.
По данным издания, ему удалось выбраться из дома, благодаря чему его сразу забрала подоспевшая скорая и увезла в отделение реанимации 40-й больницы, где мужчине диагностировали ожоги тела на 50-60%. Врачи пока не дают прогнозов. Известно, что у него шоковое состояние.
Причина пожара пока неизвестна. Родственники рассказали, что дом отапливался печью, а также в нём хранился газовый баллон. Они предполагают, что к трагедии могла привести утечка газа.
Напомним, площадь пожара составила 150 квадратных метров – дом сгорел полностью. На ликвидацию огня специалистам МЧС потребовался час.
