При пожаре в свердловском селе Кашино погибли мама с дочкой

11.30 Четверг, 6 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В пожаре, вспыхнувшем 4 ноября в свердловском селе Кашино на улице Степана Разина, погибли мама с дочкой. Чудом уцелел отец семейства – пожарный с десятилетним стажем, пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на родственников уцелевшего.

По данным издания, ему удалось выбраться из дома, благодаря чему его сразу забрала подоспевшая скорая и увезла в отделение реанимации 40-й больницы, где мужчине диагностировали ожоги тела на 50-60%. Врачи пока не дают прогнозов. Известно, что у него шоковое состояние.

Причина пожара пока неизвестна. Родственники рассказали, что дом отапливался печью, а также в нём хранился газовый баллон. Они предполагают, что к трагедии могла привести утечка газа.

Напомним, площадь пожара составила 150 квадратных метров – дом сгорел полностью. На ликвидацию огня специалистам МЧС потребовался час.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Против замглавы Минприроды, насмерть сбившего защитника сквера, возбудили уголовное дело

Областной чиновник наехал ночью на шедшего по Чусовскому тракту человека
