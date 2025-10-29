Две жизни унесли свердловские пожары минувших суток

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Во вторник, 4 ноября, подразделения МЧС России ликвидировали 22 пожара. Большая часть возгораний — 12 из них — произошла в жилом секторе. Печальным итогом этих происшествий стала гибель двух человек.Один из пожаров прошедшего вторника вспыхнул в посёлке Банарчинский Кушвинского муниципального округа. Там на улице Ленина огнём был повреждён частный жилой дом площадью 72 квадратных метра. В результате происшествия пострадал хозяин дома, который был госпитализирован. Ликвидация этого пожара потребовала 86 минут работы пяти пожарных и двух единиц техники. Причину возгорания в настоящее время устанавливают дознаватели.Ещё один серьёзный пожар произошёл на улице Степана Разина в селе Кашино. В огне полностью сгорели частный дом и надворные постройки общей площадью 150 квадратов. На ликвидацию огня было направлено 20 специалистов и 6 единиц техники, которые справились за час. И именно этот пожар стал самым трагическим за вчерашний день — при его тушении пожарные обнаружили тела двух погибших. Кроме того, два человека вынуждены были обратиться за медицинской помощью.В селе Лая на улице Новоалександровская пожар повредил перекрытие дома на площади 6 квадратных метров. Это возгорание было ликвидировано силами двух пожарных и одной единицы техники всего за 8 минут.В Екатеринбурге, в переулке Газорезчиков, горело неэксплуатируемое здание площадью 70 квадратных метров. Огонь был потушен 8 пожарными и 3 единицами техники за 17 минут.В Нижнем Тагиле, в садовом товариществе «Горняк» сгорели садовый дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 120 квадратных метров, а его тушение заняло 50 минут. Для ликвидации последствий потребовались усилия 15 пожарных и 4 единиц техники. Ещё один садовый дом сгорел в товариществе «Урожай» в селе Кашино. Площадь возгорания там составила 36 квадратных метров. Семь специалистов и две единицы техники справились с огнём за 18 минут.