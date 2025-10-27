Возрастное ограничение 18+
В Серове стартовал процесс по делу о пожаре в Сосьве
Фото: Серовский районный суд
В Серовском городском суде начали рассматривать уголовное дело о пожаре в Сосьве. Дело находится в производстве судьи Натальи Холоденко, сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
Напомним, пожар, о котором идёт речь, произошёл в апреле 2023 года, когда лесные пожары охватили весь регион. Тогда в Сосьве стихия унесла жизни двух человек и разрушила 120 домов. Имущественный ущерб составил сумму более 238 миллионов рублей.
Среди подсудимых:
– бывшие глава и первый заместитель главы Сосьвинского городского округа;
– бывшие руководители и специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания округа»;
– временно исполняющий директор МУП «Водоканал»;
– бывший начальник пожарной части;
– один из фактических руководителей пилорамы.
В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях их обвиняют по статьям УК РФ: 293 – «Халатность»; 219 УК РФ – «Нарушение требований пожарной безопасности»; 168 УК РФ – «Уничтожение и повреждение чужого имущества».
Подробнее о том, кому что вменяют мы рассказывали здесь.
Напомним, пожар, о котором идёт речь, произошёл в апреле 2023 года, когда лесные пожары охватили весь регион. Тогда в Сосьве стихия унесла жизни двух человек и разрушила 120 домов. Имущественный ущерб составил сумму более 238 миллионов рублей.
Среди подсудимых:
– бывшие глава и первый заместитель главы Сосьвинского городского округа;
– бывшие руководители и специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания округа»;
– временно исполняющий директор МУП «Водоканал»;
– бывший начальник пожарной части;
– один из фактических руководителей пилорамы.
В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях их обвиняют по статьям УК РФ: 293 – «Халатность»; 219 УК РФ – «Нарушение требований пожарной безопасности»; 168 УК РФ – «Уничтожение и повреждение чужого имущества».
Подробнее о том, кому что вменяют мы рассказывали здесь.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Уральский техникум «Рифей» оштрафовали за повторное несоблюдение требований пожарной безопасности
27 октября 2025
27 октября 2025
В Свердловской области возбудили уголовное дело в связи с избиением ребёнка в детском доме
31 октября 2025
31 октября 2025