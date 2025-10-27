Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Веере перевернулась легковушка
Коллаж: Вечерние ведомости (Кадр из видео: «Злой Екатеринбург» / Скрин: «Яндекс-карты»)
В Екатеринбурге напротив ТЦ «Veer Mall» перевернулся легковой автомобиль.
Видео с перевернувшейся легковушкой опубликовали в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». Судя по кадрам, машина протаранила ограждение и, заехав на тротуар, перевернулась.
Есть ли в ДТП пострадавшие, пока неизвестно.
Накануне свердловское управление МЧС предупреждало о гололедице 5 ноября.
