Свердловское МЧС объявило предупреждение о непогоде на 5 ноября
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Главное управление МЧС по Свердловской области объявило предупреждение о непогоде на 5 ноября. Завтра в регионе ожидаются сильный снег и гололёд.
Спасатели советуют автомобилистам заранее озаботиться вопросом смены резины на зимнюю, а остальным — подобрать подходящую обувь и ходить осторожнее. Также в МЧС рекомендуют обходить шаткие строения и не оставлять машину возле деревьев или слабо укреплённых конструкций.
В случае ЧП нужно звонить в экстренные службы по номеру «112».
