Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о частичном отключении света в «Гринвиче»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне в екатеринбургском торгово-развлекательном центре «Гринвич» частично пропал свет.
Об этом сообщило издание Е1.ru, сославшись на местных жителей. По их словам, в коридорах свет работал, а торговые точки остались без электроэнергии.
В пресс-службе уральских «Россетей», комментируя произошедшее, заявили, что нарушений, которые привели бы к отключениям электроэнергии в торговом центре, на своих сетях они не зафиксировали, и предположили, что отключения связаны с проблемами на сетях «Гринвича». В самом ТЦ случившееся пока не комментировали.
Напомним, что «Гринвич» был закрыт с 30 июня по 10 июля из-за проблем с соблюдением требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.
Об этом сообщило издание Е1.ru, сославшись на местных жителей. По их словам, в коридорах свет работал, а торговые точки остались без электроэнергии.
В пресс-службе уральских «Россетей», комментируя произошедшее, заявили, что нарушений, которые привели бы к отключениям электроэнергии в торговом центре, на своих сетях они не зафиксировали, и предположили, что отключения связаны с проблемами на сетях «Гринвича». В самом ТЦ случившееся пока не комментировали.
Напомним, что «Гринвич» был закрыт с 30 июня по 10 июля из-за проблем с соблюдением требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Уральский техникум «Рифей» оштрафовали за повторное несоблюдение требований пожарной безопасности
27 октября 2025
27 октября 2025
Паслер поручил усилить безопасность объектов ТЭК
28 октября 2025
28 октября 2025