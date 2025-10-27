Возрастное ограничение 18+

СМИ сообщают о частичном отключении света в «Гринвиче»

12.05 Понедельник, 3 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне в екатеринбургском торгово-развлекательном центре «Гринвич» частично пропал свет.

Об этом сообщило издание Е1.ru, сославшись на местных жителей. По их словам, в коридорах свет работал, а торговые точки остались без электроэнергии.

В пресс-службе уральских «Россетей», комментируя произошедшее, заявили, что нарушений, которые привели бы к отключениям электроэнергии в торговом центре, на своих сетях они не зафиксировали, и предположили, что отключения связаны с проблемами на сетях «Гринвича». В самом ТЦ случившееся пока не комментировали.

Напомним, что «Гринвич» был закрыт с 30 июня по 10 июля из-за проблем с соблюдением требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Владельца крупнейшего подрядчика дорожных строек в Свердловской области лишили депутатского мандата

Он не сообщил об имеющемся ВНЖ Италии

Он не сообщил об имеющемся ВНЖ Италии
