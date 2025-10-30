Возрастное ограничение 18+
В ДТП на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган погибла семья
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП на 75-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган, где столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Сообщается, что там погибла семья.
Авария произошла вчера, примерно в 17.00. По предварительным данным, водитель Xcite X-Cross 7 при обгоне столкнулся со встречным грузовиком Mercedes Actros. Водитель автомобиля Lexus RX 350, ехавшего позади Xcite, попытался избежать столкновения, но грузовик всё равно задел его по касательной.
В результате ДТП погибли все, кто находился в Xcite X-Cross 7: 35-летний водитель, его 32-летняя жена и их пятилетняя дочь.
Известно, что за рулём грузовика Mercedes Actros был 52-летний житель Магнитогорска с водительским стажем 35 лет. Ранее он привлекался к административной ответственности 41 раз. На него составили протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ за нечитаемый знак. Водителя Lexus RX 350 – 52-летнего жителя Омска с девятилетним стажем – также привлекли к административной ответственности, но уже по статье 12.47 КоАП РФ из-за отсутствия действующего полиса ОСАГО.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Авария произошла вчера, примерно в 17.00. По предварительным данным, водитель Xcite X-Cross 7 при обгоне столкнулся со встречным грузовиком Mercedes Actros. Водитель автомобиля Lexus RX 350, ехавшего позади Xcite, попытался избежать столкновения, но грузовик всё равно задел его по касательной.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В результате ДТП погибли все, кто находился в Xcite X-Cross 7: 35-летний водитель, его 32-летняя жена и их пятилетняя дочь.
«Установлено, что пассажиры на заднем сиденье не были пристегнуты ремнями безопасности, а девочка перевозилась без детского удерживающего устройства, которое в момент ДТП находилось в багажнике автомобиля»,
– рассказали в областном УГИБДД.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Известно, что за рулём грузовика Mercedes Actros был 52-летний житель Магнитогорска с водительским стажем 35 лет. Ранее он привлекался к административной ответственности 41 раз. На него составили протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ за нечитаемый знак. Водителя Lexus RX 350 – 52-летнего жителя Омска с девятилетним стажем – также привлекли к административной ответственности, но уже по статье 12.47 КоАП РФ из-за отсутствия действующего полиса ОСАГО.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Массовое ДТП ограничило движение на федеральной трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган
30 октября 2025
30 октября 2025
Человек погиб в ДТП на трассе «Богданович – Сухой Лог»
22 октября 2025
22 октября 2025
На трассе в Серовском районе насмерть сбили велосипедиста
22 октября 2025
22 октября 2025