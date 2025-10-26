Массовое ДТП ограничило движение на федеральной трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 30 октября, на 75-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. В результате аварии столкнулись три транспортных средства.По предварительным данным, в аварии участвовали два легковых автомобиля и грузовик. Четырём сидевших в нём людям понадобился медосмотр, который обеспечили подоспевшие на «Скорой» специалисты. Пока не сообщается, насколько сильно пострадали эти люди.Из-за возникшей помехи на дороге, сотрудникам Госавтоинспекции пришлось частично перекрыть движение транспорта на указанном участке. Для минимизации заторов автоинспекторы организовали реверсивное движение и вручную регулировали транспортный поток. При этом водителям рекомендовано было использовать объезд через посёлок Белоярский.К месту аварии выезжали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа и МЧС. Причины произошедшего выясняются.