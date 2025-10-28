Возрастное ограничение 18+
Обезглавленное тело женщины нашли в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на территории Юго-Западного лесопарка обнаружили обнажённый труп женщины без головы.
По данным информационного агентства Ura.ru, ссылающегося на свои источники в экстренных службах, тело пролежало там около полугода. Собеседник ресурса предполагает, что голову могли отрезать.
В полиции и СК официальных комментариев по этому поводу пока не давали.
Ранее, напомним, в 59 километрах от Ивделя нашли человеческие останки. Изначально считалось, что они принадлежат женщине, но впоследствии выяснилось, что это был мужчина.
