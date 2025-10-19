Возрастное ограничение 18+
Найденные в свердловском лесу человеческие останки принадлежали мужчине
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В полиции рассказали, что останки, найденные в 59 километрах от Ивделя, принадлежали не женщине, а мужчине.
Напомним, привязанный к дереву скелет нашли 16 октября недалеко от железнодорожного перегона Улымсос – Оус. Голова была отделена от тела.
Как рассказал екатеринбургской «Комсомольской правде» пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, тело принадлежало мужчине. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Полицейские также не исключают версию с суицидом. По словам Горелых, грибники не заходят в эти места, поскольку они находятся очень далеко от города.
Личность погибшего, пока неизвестна. Ранее предполагали, что тело принадлежит одному из пропавших в Ивделе, но никого с похожими приметами в списках не нашли.
