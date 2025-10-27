Возрастное ограничение 18+
Насмерть сбившего двух девочек в Ревде водителя поместили в ИВС
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Водителя «Лады», который вечером 27 октября в Ревде въехал в фасад здания, сбив трёх девочек, поместили в ИВС. Об этом Вечерним ведомостям сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По его данным, исследование на состояние опьянения показало 0,753 мг/л.
Напомним, в результате ДТП погибли две девочки, ещё одна находится в реанимации. На водителя было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
«Пьяный лихач задержан, после оказания в больнице Ревды медицинской помощи госпитализация ему не потребовалась. Он помещён под стражу в камеру ИВС»,
– сказал полковник Горелых.
